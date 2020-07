Famalicão: Projeto da Continental parado por falta de acessibilidades, Marcelo promete exercer influência

O projeto de 500 milhões de euros na Continental Mabor não está concluído por falta da nova variante e travessia sobre o Rio Ave.

O presidente do conselho de administração da empresa, Pedro Carreira, afirmou esta sexta-feira que a Continental cumpriu a sua parte, falta a vontade politica nacional para que as novas acessibilidades sejam concretizadas. Até lá, a continuidade do projeto, que tem a ver com a produção de pneus agrícolas, não poderá avançar.

Foi durante a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à multinacional de Lousado que Pedro Carreira lamentou que os sucessivos governos nacionais não sejam capazes de fazer um investimento de cerca de 20 milhões quando a empresa que gere paga muito mais que isso por ano em impostos.

O Chefe de Estado elogiou a capacidade de investimento da Continental Mabor e também ele considera que a aposta nas acessibilidades é fundamental para o crescimento económico da região, e em particular desta empresa de produção de pneus.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve de visita à empresa por altura da comemoração dos 30 anos e, simbolicamente, completou a produção do pneu número 350 milhões.