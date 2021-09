Famalicão: Projeto “Cuidar Maior” já pertence à Rede de Autarquias que Cuidam

O projeto “Cuidar Maior” já pertence à Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais. Tinham feito a candidatura ao movimento e o resultado foi conhecido no dia 15 de setembro.

Para Raquel Carvalho, que faz parte da fundação deste projeto “Cuidar Maior”, este é um sinal de reconhecimento que Famalicão adota as melhores práticas e medidas com os seus cuidadores informais.

Ainda que não haja verbas envolvidas, Raquel Carvalho assume que este é um impulso ao trabalho que vem sendo desenvolvido junto dos cuidadores informais.

Recorde-se que o projeto “Cuidar Maior” lançou também uma candidatura ao Portugal 2020, mas ainda aguardam notícias.

O projeto “Cuidar Maior” nasceu pela colaboração do Centro Social e Paroquial de Requião, Junta de Freguesia de Requião, Conferência Vicentina de Requião, Didáxis, com apoio do município de Famalicão.