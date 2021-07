Famalicão: Programa de aceleração de startups já está a decorrer

“Elevador – Programa de Aceleração de Startups” encontra-se em curso desde o dia 1 de julho e prolonga-se até outubro de 2021. Nesta nova edição, a terceira, o projeto conta com a participação de 21 projetos empresariais. ”Elevador” reúne os principais intervenientes do ecossistema empresarial famalicense, de modo a apoiar e acelerar startups inovadoras que apresentem potencial de crescimento e de internacionalização.

A iniciativa promovida pelo Município, através do Famalicão Made IN, em parceria com a TecMinho, iniciou-se com uma sessão no CIIES – Centro de Inovação, Investigação e Ensino Superior, em Vale S. Cosme. O encontro contou com a presença do vereador Augusto Lima e do diretor-geral da TecMinho, Filipe Soutinho.

A 3ª edição da iniciativa proporciona oito workshops de aceleração de projetos, que abordam temas como inovação e criatividade, estratégia e modelo de negócio, social selling, marketing digital, E-Commerce, Marketplace e Comunicação Digital. Os workshops vão ser orientados por Hugo Gonçalves, Vera Maia, Nuno Marques, José Carlos Pereira, Paulo Salgado e Carlos Cardoso, especialistas nas diferentes áreas exploradas.

O programa de aceleração destina-se a startups ou projetos enquadrados na iniciativa “Geração Made IN” e Premiados do JUMP. Este ano, a iniciativa conta com a participação de jovens empresas como Tanned Beachwear, Bôl’ter Intimate, Duro, Maria Pincha Pinha, entre outras.