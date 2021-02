Famalicão: Programa Acompanhar já chega a 943 crianças e jovens

O Programa Acompanhar, desenvolvido há cinco anos pelo Município de Vila Nova de Famalicão para apoiar crianças e jovens em risco de aprendizagem, apoiou, no ano transato, 943 beneficiários, com idades entre os 6 e os 21 anos de idade, de todos os estabelecimentos de ensino do concelho.

Cada um dos participantes esteve envolvido em pelo menos 30 horas de capacitação, tutoria ou mentoria.

Para chegar a estas crianças e jovens, há uma rede de mais de duas dezenas de parceiros, desde estabelecimentos de ensino, IPSS, cooperativas, organismos públicos e associações juvenis.

O objetivo é apoiar alunos em idade escolar obrigatória com dificuldades de aprendizagem e abandono escolar.

Apesar de ter sido um ano atípico, a taxa de sucesso educativo no ano letivo de 2019/2020 foi de 99,36%.

Do total de alunos envolvidos, 239 apresentavam pelo menos duas retenções, grande parte deles a frequentar percursos alternativos de formação. Os números são ainda mais relevantes se tivermos em conta que do total, 371 estavam em situação de risco, incluindo o risco de abandono escolar; e 45 alunos apresentavam necessidades especiais.

Outro dado relevante é o envolvimento de 73 jovens na qualidade de Tutores de Pares, jovens facilitadores de processos de inclusão inteligentes que, com a sua experiência, auxiliam os tutores no processo de capacitação e inclusão de jovens em risco.

Nos últimos 5 anos, o Acompanhar mediu os níveis de envolvimento dos alunos com a escola e pelo quinto ano consecutivo o envolvimento escolar total melhorou. Numa escala que vai do 1 ao 4, é possível verificar que de uma forma global o Programa Acompanhar tem permitido a melhoria progressiva dos índices de envolvimento escolar dos alunos envolvidos, tanto nos níveis de envolvimento cognitivo, como no psicológico.

O vereador da Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Leonel Rocha, assinalou que «ao fim de cinco anos é possível perceber que a estratégia tem tido sucesso, não só pelo nível crescente de alunos envolvidos, mas pelo reconhecimento e empenho da comunidade escolar e pelos indicadores de envolvimento escolar que evidenciam melhorias reais e concretas de forma sustentada».