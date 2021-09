Famalicão: Profissionais do novo bloco de partos recebem formação para utilizar sala sensorial

No dia 24 de setembro vai decorrer no Centro Hospital do Médio Ave (CHMA), hospital de Famalicão, uma formação técnica aos profissionais do novo Bloco de Partos, recentemente inaugurado. Este espaço surgiu no âmbito da iniciativa “Humanização do Parto” e inclui uma sala Snoezelen, única em Portugal em contexto de bloco de partos.

A terapeuta ocupacional Ana Lúcia Frutuoso, fundadora da ZenSenses – Terapia pelos Sentidos, a entidade parceira nesta iniciativa, vai orientar a sessão de formação técnica aos profissionais do novo espaço de apoio às parturientes do CHMA. Médicos, enfermeiros e auxiliares ficarão habilitados a utilizar os novos equipamentos inseridos nas salas sensoriais.

O novo bloco de partos, cuja inauguração aconteceu no dia 3 de setembro, surge no âmbito da iniciativa “Humanização do Parto”, coordenada pela médica Saritta Nápoles, com o apoio da Fundação Rotária e o Rotary Internacional, clubes rotários de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, e outras empresas. Cada sala está dotada de inúmeros equipamentos que podem facilitar o trabalho de parto e transmitir às famílias confiança e serenidade.

As condições físicas e materiais deste espaço permitem receber as grávidas e parturientes num ambiente de calma e serenidade, propício ao estímulo de sensações através de música, vídeos, aromas, cores e diferentes efeitos. Cada equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares será treinada para usar os vários elementos táteis (fibras óticas, temperatura, diferentes texturas), vibratórios (colchão vibratório, massajadores, colunas de som), visuais (colunas de água, projetores de luz), auditivos (músicas adequadas ao gosto, sons com frequências específicas, voz) e ainda olfativos (aromaterapia, cremes aromáticos e massagens).