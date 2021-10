Famalicão: Profissionais de Educação realizam visita de estudo à Gerações

A Associação Gerações recebeu, no sábado passado, dia 2 de outubro, 11 profissionais de educação de infância de outras IPSS do distrito de Braga que foram conhecer esta instituição. Para a Associação Gerações, este tipo de visitas representa o reconhecimento de um projeto educativo que assenta na liberdade das crianças e na sua formação enquanto pessoas únicas e diferentes.

O grupo foi recebido pela diretora técnica e pedagógica da Gerações, Daniela Silva. Os educadores percorreram os espaços exteriores e interiores, recebendo explicações sobre o modo de funcionamento da instituição.

Por outro lado, decorrente deste processo de reconhecimento, no passado dia 30 de setembro, a Associação Gerações fez-se representar pela sua diretora pedagógica no II Seminário – Família em Foco – organizado pelo Centro Juvenil de S. José de Guimarães, no qual foi possível partilhar as boas práticas da instituição ao nível da resposta social de creche.