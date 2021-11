Famalicão: Professores do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco aprofundam conhecimentos sobre práticas inclusivas

Para aprofundar Práticas Educativas Inclusivas e não Formais, Cidadania Ativa e Parceria Estratégica, 4 professoras do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, acompanhadas por 2 professoras da Universidade do Porto, deslocaram-se à Macedónia do Norte em outubro passado.

Uma iniciativa no âmbito do programa Erasmus+ Inovação e Inclusão na Construção de um Currículo Identitário, onde participam também professores de Itália, Estónia e Macedónia do Norte.

Este projeto teve como ponto de partida o projeto Marka do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco que, através de três vertentes – o Surrealismo, os Brasileiros de Torna Viagem e a Biodiversidade – visa criar um currículo identitário, articulando o património local com o currículo nacional.

Marka é um projeto inovador – devido à metodologia aplicada – e inclusivo, pois abrange todos os alunos do 3.º, 5.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade de todas as escolas do Agrupamento Camilo Castelo Branco, envolvendo professores de todos os ciclos de ensino.

O projeto está a ser replicado nas escolas parceiras (Itália, Estónia e Macedónia). Um dos pontos desta mobilidade foi a partilha de práticas e estratégias inovadoras numa combinação de métodos formais e informais para uma educação inclusiva, capaz de formar cidadãos ativos.