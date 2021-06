Famalicão: Professora de Seide S. Miguel é finalistas do Global Teacher Prize Portugal

A inovação do seu método pedagógico consiste em conceber a escola como um todo, envolvendo colegas, assistentes operacionais, famílias e outros elementos da comunidade.

A mudança do modelo educacional tradicional para um modelo pedagógico baseado no construtivismo, no humanismo, no naturalismo e na participação, sustentada no trabalho colaborativo deu origem ao projeto: “Sei de um Jardim…para Brincar e Aprender”.

Esta atividade visa proporcionar uma educação de qualidade, com ações que favoreçam a inclusão, respeitando a singularidade e liberdade de cada criança. Tal projeto estabelece uma relação colaborativa com a comunidade, numa partilha de recursos humanos e materiais que complementam as práticas educativas.