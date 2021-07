Famalicão: Professor José Moreira é o novo responsável pelo Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado

José Moreira, professor de Religião e Moral, natural do concelho de Fafe, é o novo responsável máximo do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado.

Depois de um ato eleitoral, em maio passado, sem listas para suceder a Alfredo Mendes, a DGEste – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares chamou a si o processo e nomeou uma Comissão Administrativa que, desde esta segunda-feira, está a gerir o agrupamento escolar de Joane por um período transitório.

Alfredo Mendes, em mensagem enviada à comunidade escolar, assinala que deixa o exercício de funções ao cabo de 28 anos, «sem nunca me arrepender desta dedicação. Parecem uma eternidade, no entanto, olhando para trás parece que foi ontem que assumi esta função». Fala de uma «segunda casa onde vivi momentos de alegrias, experiências, dilemas, inquietações e compromissos, mas foram estes sentimentos que me deram alento e que deram um sentido muito especial a esta função que é ser Diretor».

Deixa agradecimentos aos colaboradores – assistentes operacionais e técnicos, técnicos superiores e professores – «cuja dedicação fazem do Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado uma grande instituição de educação e ensino pública. Permitam-me, ainda, um agradecimento muito especial aos alunos e aos pais desta comunidade, elementos fundamentais para que a nossa função de educadores seja importante e significativa».

Por último, «a quem assumir a identidade desta escola como eu assumi», deseja «sucesso e o mesmo apoio incondicional de todos os que me acompanharam nesta missão».