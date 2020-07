Famalicão: “Produto que é nosso” no E. Leclerc até 23 de agosto

Foi prolongada até 23 de agosto a campanha de divulgação e comercialização dos produtos locais, que terminaria esta semana, no E.Leclerc. O prolongamento da campanha é, para a Câmara Municipal, sinal do sucesso alcançado.

Trinta produtores famalicenses cujos produtos ostentam o selo “Made IN Famalicão – Produto que é Nosso” estão a vender no hipermercado E. Leclerc, fruto do protocolo estabelecido entre o município e algumas das principais superfícies comerciais do concelho.

A ilha “Produto que é Nosso” está numa área central do hipermercado e oferece ao consumidor desde produtos frescos ao fumeiro, queijos e carnes frescas, passando pela padaria e doçaria, pelos vinhos e licores e compotas, geleias e mel. Depois do E. Leclerc, a campanha segue para o Intermarché, de 3 a 16 de setembro, e para o Supermercado Bandeirinha, de 17 a 30 de setembro.