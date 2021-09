Famalicão: Produção e consumo sustentáveis na Praça-Mercado Municipal

Praça Circular é o novo projeto promovido pela Praça – Mercado Municipal de Famalicão, que vai decorrer entre 17 de setembro e 13 de novembro e envolve a realização de cerca de duas dezenas de atividades, tendo em vista a consciencialização de públicos para a produção e consumo sustentáveis.

Trata-se de oficinas, de caráter teórico-prático, realizadas em parceria com o projeto Upcycling Projects, Projeto Faz – Refaz (de cariz social) e a Associação Famalicão em Transição. Pensadas para públicos distintos (crianças, seniores e população em geral), assentam numa visão partilhada de que qualquer resíduo é um novo recurso, que pode ser trabalho com criatividade e transformado num novo produto.

Todas as iniciativas destinadas à comunidade são de inscrição gratuita e obrigatória através do email geral@pracafamalicao.pt.

As primeiras oficinas realizam-se já na próxima sexta-feira, 17 de setembro, às 10h00 e às 15h00. A primeira destinada ao público sénior é dedicada à construção de Um Candeeiro com Panos de Crochet e a segunda, destinada às crianças, tem como tema a construção de Teatro de Sombras.

O público Sénior conta ainda com a oficina para a construção de um relógio com Disco de Vinil, no dia 1 de outubro, pelas 10h00. Neste dia pelas 15h00, decorrem Momentos Criativos, destinados às crianças.

Para o público geral, estão agendadas as oficinas para a transformação de pequeno mobiliário, no dia 18 de setembro, pelas 15h00. Construção de candeeiro com resíduos verdes, no dia 25 de setembro, pelas 15h00 e o ReUse – oficina de costura sacos de compras e sacos de pão, no dia 9 de outubro, pelas 15h00 e ReUse – Troca o Descartável pelo Reutilizável, a 16 de outubro, pelas 15h00.