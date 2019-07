Famalicão: Problemas na rede elétrica resolvidos

Ficaram resolvidos ao início da madrugada deste domingo os problemas na rede elétrica que afetaram algumas freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão.

À Cidade Hoje foram reportadas falhas nas freguesias de: Oliveira Sta Maria e S.Mateus, Delães e Bairro.

De acordo com a EDP Distribuição, o problema deveu-se a uma falha nos equipamentos que asseguram o normal funcionamento da rede, situação que poderá ter sido provocada pela instabilidade do estado do tempo nas últimas horas.

Caso tenha algum equipamento elétrico que se tenha danificado, fruto das constantes falhas na rede, deverá contactar a EDP Distribuição de forma a ser encontrada uma eventual solução para a reparação ou compra do aparelho.