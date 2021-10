Famalicão: Prisão preventiva para membros que assaltaram carrinha de valores no Atlantic Park

Ficaram em prisão preventiva seis dos sete detidos pela prática de vários crimes violentos na região norte do país.

De acordo com as autoridades, os detidos terão sido os responsáveis do assalto e sequestro de duas idosas, numa moradia em Vale São Martinho, de onde levaram milhares de euros em carros e artigos de luxo. Estes elementos são ainda apontados como os autores do assalto à carrinha de valores que abastecia o multibanco do Atlantic Park, há duas semanas.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o Tribunal de Instrução de Guimarães determinou a prisão preventiva de grande parte dos elementos do grupo, ficando apenas um com a obrigação de apresentações diárias na PSP e proibição de contacto com os outros arguidos.