Famalicão: Presidente da Juventude Popular demite-se em discordância com líder da Concelhia

José Miguel Silva demitiu-se da presidência da Juventude Popular de Famalicão. A decisão só agora foi tornada pública, em carta publicada n´O Minho, embora tenha sido comunicada ao partido há várias semanas.

No artigo em questão, José Miguel Silva diz que sai «em total rutura com o presidente concelhio do CDS, Dr. Ricardo Mendes, cuja condução do processo autárquico foi vergonhosa e deplorável». O agora ex-líder da JP famalicense, entre outras acusações a Ricardo Mendes, diz que «desrespeitou os estatutos do próprio partido» e acusa-o «de nomear um mero vogal da comissão política da Juventude Popular, Francisco Alves, para liderar um processo que foi desastroso para a própria Juventude Popular e para a juventude famalicense».

Contactado pelo CIDADE HOJE, Ricardo Mendes limitou-se a proferir «que os partidos não são unipessoais e o processo autárquico foi desenvolvido pela Concelhia do partido. De resto, pela estima e consideração pessoal que tenho pelo José Miguel Silva, não teço mais comentários sobre o artigo em questão».