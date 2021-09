Famalicão: Presidente da Câmara recebe campeãs nacionais da EARO

Na manhã desta sexta-feira, Paulo Cunha recebeu a equipa feminina da Escola de Atletismo Rosa Oliveira (EARO), da qual faz parte a atleta Ana Marinho, que conquistaram títulos nacionais, no escalão de juniores femininos, no Campeonato Nacional de Estrada, que se realizou em Felgueiras no início do mês de setembro. Estes resultados foram alvo de uma distinção do executivo municipal, com um voto de louvor.

Nos Paços do Concelho, o autarca, também ele um praticante de atletismo, salientou o «esforço dos atletas» e da importância do seu «reconhecimento público. Os desportistas têm um importante papel na valorização da imagem do concelho». Estes títulos, a outros já conquistados pela EARO são «uma via privilegiada para a promoção de estilos de vida saudáveis e a formação integral das novas gerações», considerou o presidente da Câmara Municipal.