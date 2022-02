Famalicão: Presidente da Câmara reage ao falecimento de Monsenhor Joaquim Fernandes

Famalicão: Passeio TT do Moto Clube de Nine encerra com pista de SuperEnduro

Está próximo o 1° Passeio TT do Moto Clube de Nine. A iniciativa acontece a 26 de fevereiro, sendo aberta a 2 e 4 rodas e as inscrições terminam no dia 23 de fevereiro. As inscrições são limitadas a 150 participantes e podem ser feitas junto de Paulo Miranda (911962506), Hélder Fernandes ( 967747627) ou motoclubenine@gmail.com

O parque de motas e carrinhas é na sede do clube (junto à estação de comboios), espaço inaugurado no final do ano passado. Já a AD Ninense cede as suas instalações para banhos.

No final do passeio há uma pista de SuperEnduro, junto à sede do Moto Clube, que foi preparada especificamente para o efeito, sendo uma oportunidade para os mais aventureiros experimentarem outras sensações. O espaço, em circuito fechado, promete muita adrenalina e apenas pode ser utilizado por quem participar no Passeio TT.