Famalicão: Presidente da Câmara iniciou visita a vários serviços municipais

Mário Passos, que tomou posse no passado dia 10 de outubro, começou esta quarta-feira, um périplo de trabalho fora do gabinete presidencial pelos vários serviços municipais. O autarca quer conhecer bem os cantos à casa e, nos próximos dias, vai visitar cada um dos serviços para falar com os quadros do município, conhecer, na primeira pessoa, as tarefas que desenvolvem e as dificuldades que sentem no exercício da sua atividade.

A primeira visita interna do presidente da Câmara foi ao Balcão Único, que centraliza todo o atendimento municipal ao público, tanto presencial como online, reunindo os serviços administrativos, ambiente, urbanismo, habitação, recursos humanos, jurídico, entre outros.

Nesta jornada que agora começou, o autarca, assinala que o exercício de uma governação de proximidade, «começa, antes de mais, pela própria casa». Titular, entre outros pelouros, da Modernização Administrativa e Transição Digital e dos Recursos Humanos, Mário Passos defende «serviços públicos eficientes, focados num bom atendimento ao munícipe» e, para que assim seja, «vai manter-se próximo dos colaboradores municipais e atento às dinâmicas, problemas e necessidades dos serviços».