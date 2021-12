Famalicão: Presidente da Câmara inaugura domingo restauro da capela de S. Vicente em Sezures

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, inaugura este domingo, o restauro da Capela de S. Vicente, na freguesia de Sezures. A cerimónia terá a bênção do Arcebispo D. Jorge Ortiga e o momento protocolar está reservado para o final da eucaristia dominical que tem início às 10 horas.

A Capela de S. Vicente, situada no alto monte com o mesmo nome, sofreu obras de restauro que envolveram a reposição da talha dourada no seu estado primitivo e a reparação do interior e exterior. A intervenção resultou de um investimento na ordem dos 60 mil euros, com um apoio financeiro municipal de cerca de 25 mil euros.