O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, começou o dia desta quinta-feira a doar sangue na unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O autarca revelou, numa publicação nas redes sociais, que a doar sangue lhe faz sentir bem e não lhe causa qualquer dor. O edil famalicense é um dos cidadãos que, nesta altura do ano marcada pelas férias, ajuda na reposição das reservas de sangue.