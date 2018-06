Famalicão presente na Feira Internacional de Artesanato

O Município de Famalicão realizou na passada quarta-feira, uma ação de promoção do seu território na Feira Internacional de Artesanato (FIA), que decorre até 1 de julho, no Parque das Nações, em Lisboa, e que é visitada por mais de 100 mil pessoas.

A participação do município famalicense nesta que é a maior feira de multiculturalidade que ocorre na Península Ibérica e a segunda na Europa ocorreu integrada no expositor do Turismo do Porto e Norte de Portugal, tendo sido atribuído um especial enfoque à área “Viajar em Família”, destacando-se neste caso algumas das estruturas que compõem a Rede de Museus de Famalicão, nomeadamente, a Casa Museu de Camilo Castelo Branco e o Museu da Indústria Têxtil. A participação de Famalicão na FIA contou ainda a realização de performances teatrais alusivas à vida e obra de Camilo Castelo Branco e uma exposição de produtos de cerâmica alusivos ao escritor e de presépios promovida pela Fundação Castro Alves.