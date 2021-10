Famalicão: Prata e bronze para o Agrupamento de Escolas Camilo nas Olimpíadas de Química

A Escola E.B. 2,3 Júlio Brandão e a Escola Secundária Camilo Castelo Branco alcançaram o 2º e o 3º lugares na Final Nacional das Olimpíadas de Química Júnior.

A Sociedade Portuguesa de Química e o Departamento de Química da Universidade de Aveiro organizaram, no dia 30 de setembro, a final nacional, na qual os alunos Álvaro Gil Vieira de Castro (9º4); Inês Carvalho Costa (9º3) e Inês Ferreira Galas (8º13) alcançaram o 2º lugar, medalha de prata, em representação da escola Júlio Brandão. Já os alunos Afonso Cláudio Machado (9º2); Duarte Alexandre Silva (9º13) e José Afonso Santos Silva ( 8º1) , conseguiram o terceiro lugar, medalha de Bronze, em representação da Secundária Camilo Castelo Branco.

A competição decorreu em formato online e os alunos do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, apesar das novas condições de participação impostas pela situação de saúde pública atual, abraçaram este desafio com responsabilidade e entusiasmo.

O concurso, entre equipas de diferentes estabelecimentos de ensino do país, pretende dinamizar o estudo e ensino da Química nas escolas básicas, despertar o interesse por esta ciência, cativar vocações para carreiras científico-tecnológicas entre os alunos dos 8º e 9º anos e, também, aproximar as escolas básicas e as universidades.