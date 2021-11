Famalicão: Praça promove webinar sobre economia circular

“InspirAção Circular para a Comunidade” é o nome do webinar organizado pela Praça – Mercado Municipal de Famalicão, que acontece esta sexta-feira, às 16h00, com transmissão em direto na página de facebook da Praça.

Nesta sessão será feita uma abordagem técnico-científica sobre o conceito da economia circular e serão partilhadas as iniciativas e os resultados obtidos com o projeto “Praça Circular”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, cofinanciado pelo Fundo Ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 — Produção e Consumo Sustentáveis.

Neste webinar o destaque vai para o debate «A economia circular nas opções de consumo», moderado por Mário Aguilar, Consultor CPA – Consultoria e Projetos de Ambiente, que contará com a presença de Filipa Gouveia, da ECOonnect Portugal, que abordará a perspetiva dos produtos e serviços no mercado, e de Cristina Ferreira, da LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, sobre a alimentação e consumo sustentáveis.

Praça Circular é o novo projeto promovido pela Praça – Mercado Municipal de Famalicão que pretende consciencializar públicos para a produção e consumo sustentáveis. Mais informações em www.pracafamalicao.pt e www.facebook.com/praca.mercadofamalicao