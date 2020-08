Famalicão | Póvoa de Varzim: Tribunal absolve dois homens suspeitos de carjacking e assalto a uma moradia em Fradelos e Balazar

Foram julgados e absolvidos pelo Tribunal de Matosinhos dois homens suspeitos da pratica de dois crimes, em outubro de 2019, nas freguesia de Fradelos, em Vila Nova de Famalicão, e Balazar, na Póvoa de Varzim.

Segundo a acusação, os suspeitos, de 25 e 31 anos, teriam, através do método de carjacking, tentado levar o carro a um jovem que circulava na freguesia de Fradelos. Depois do condutor ter resistido ao assalto, conseguiu seguir os dois indivíduos enquanto ligava para a GNR a reportar o sucedido. Foi na sequência da perseguição que acabou por assistir ao assalto de uma residência, já no concelho vizinho da Póvoa de Varzim, na freguesia de Balazar.

Os agentes da Guarda Nacional Republicana conseguiram deter os dois homens, nas proximidades da casa que havia sido assaltada, momentos depois desse crime ter acontecido mas sem os pertences que haviam desaparecido da moradia.

Os suspeitos mantiveram-se desde essa altura em prisão domiciliária. Em tribunal, a falta de provas e a pouca clareza do relato das testemunhas terão levado a que o juiz decidisse pela absolvição dos acusados.