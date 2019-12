Famalicão, Póvoa de Varzim, Braga: Mau tempo provoca inundações e derrocadas

A forte precipitação que se registou na região norte, nas últimas horas, provocou alguns episódios de inundações.

Em Vila Nova de Famalicão houve registo de pelo menos três situações relacionadas com mau tempo, maioritariamente cheias, nas freguesias de Gavião, Nine e Vale S.Come. Ambas não representaram perigo para a população e já terão sido resolvidas.

Situação diferente aconteceu no concelho vizinho da Póvoa de Varzim. De acordo com a SIC, as autoridades registaram mais de 50 chamadas de alerta para cheias na cidade.

Perto de meia centena de bombeiros estão no terreno, apoiados por quase uma dezena de viaturas.

A água invadiu casas, garagens e estabelecimentos comerciais. Espaços localizados em zonas da cidade onde a água nunca entrou com a intensidade testemunhada esta manhã.

Em Braga o excesso de precipitação também provocou inundações. Uma família teve que ser resgatada de um automóvel que ficou inundado enquanto circulava numa estrada, em Lamaçães, ao lado do Mercadona.

Há também registo de uma derrocada no nó de Infias, uma das principais artérias para o trânsito automóvel na cidade dos arcebispos.

Imagem: Telma Silva