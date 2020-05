O posto dos CTT de Cruz abre ao público esta segunda-feira, dia 11 de maio.

A partir desta data, todas as pessoas podem recorrer aos serviços do novo posto que estará no Largo do Senhor dos Aflitos, aberto todos os dias úteis entre as 9 e as 12h30 e as 14 e 18 horas.

O espaço vai servir, particularmente, todas as freguesias a norte do concelho de Famalicão.