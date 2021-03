Famalicão: Portugal 2020 aprova candidatura do município para a promoção da igualdade

O Município de Vila Nova de Famalicão viu aprovada uma candidatura para apoio à elaboração e implementação de um novo Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação 2021-2025, apresentada ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, do Portugal 2020.

Recorde-se que de 2016 a 2020 esteve a vigorar o Plano Municipal para a Igualdade, no qual se instituiu o Dia Municipal para a Igualdade e a figura do conselheiro local para a igualdade. Esta candidatura vem dar seguimento a este plano municipal. Nomeadamente, caraterizar as diferenças sociais do território; perceber a igualdade entre homens e mulheres; prevenir e combater a discriminação em razão do sexo, da origem racial e étnica, de idade, deficiência ou nacionalidade.

Este trabalho começa internamente, ao nível do município, nomeadamente com formação na área da igualdade e não discriminação para mais de 40% dos dirigentes; pela representatividade das mulheres e homens nos diversos órgãos; pela conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

A nível do território concelhio, o plano atenderá à organização de sessões junto da população sobre a igualdade e a não discriminação; a promoção dos objetivos da ENIND nos apoios municipais e nos fóruns e concelhos municipais existentes.

Refira-se que a candidatura foi realizada através do Programa POISE e Portugal 2020, apresentando um investimento total de 35 mil euros. A comparticipação comunitária será de 85 por cento, o que equivale a 29.750 euros.