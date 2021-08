Famalicão: Porto Pianofest vem esta quarta-feira à Fundação Cupertino de Miranda

Na primeira deslocação fora da área metropolitana do Porto, o Porto Pianofest (PPF) vem, esta quarta-feira, a Vila Nova de Famalicão para apresentar um concerto pelos seus artistas em residência.

O concerto será apresentado pelo pianista famalicense e diretor do festival, Nuno Marques, e terá lugar no Auditório da Fundação Cupertino de Miranda, pelas 19h30, com entrada livre, condicionada à lotação da sala.

O Porto Pianofest é um festival internacional de música que apresenta concertos por prestigiados artistas, através de residências artísticas. O festival dirigido pelo pianista radicado em Nova York, Nuno Marques, conta com a coprodução da Câmara Municipal do Porto e tem o apoio de várias instituições de referência, entre as quais o Município de Vila Nova de Famalicão.