Famalicão: Populares encontram carro acidentado no meio da estrada sem condutor ou passageiros

Populares encontraram, na madrugada desta sexta-feira, um carro acidentado no meio de uma rua da freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

De acordo com um seguidor da Cidade Hoje nas redes sociais, o veículo foi deixado com as luzes ligadas, na Rua dos Almocreves, depois de se ter despistado contra um muro.

No momento em que foi tirada a fotografia, cerca das 5 da manhã, no local não se encontrava nenhum responsável pela viatura.

Desconhece-se se desta situação resultaram feridos.

O facto foi comunicado às autoridades.