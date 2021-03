Famalicão: População continua a desrespeitar proibição na via ciclo-pedonal e até vai de mota

Foram colocadas nas diversas entradas da via ciclo-pedonal de Famalicão placas que alertam para a sua não utilização por parte de pessoas e veículos.

Os trabalhos na ciclovia que liga Famalicão à Póvoa de Varzim não estão, ainda, concluídos, pelo que o alerta assinala que podem ocorrer acidentes, sobre os quais as entidades não se responsabilizam.

No entanto, e apesar das chamadas de atenção, há quem desrespeite a sinalização e, neste caso em particular, utilize até veículos que nunca estarão autorizados a circular naquela via.