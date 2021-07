A Ponte da Lagoncinha, na freguesia de Lousado, vai estar encerrada ou trânsito durante a manhã do próximo sábado, dia 17. A interrupção decorre entre as 8h00 e as 12h00, para substituição dos pórticos existentes nas entradas da infraestrutura.

O município de Vila Nova de Famalicão apela à compreensão dos automobilistas e sugere a utilização de vias alternativas.