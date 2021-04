Famalicão: Polo da Universidade do Minho em Famalicão continua a crescer e recebe visita de Ministro

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, visitou, esta sexta-feira, o polo da Universidade do Minho em Vila Nova de Famalicão, que está instalado no edifício da antiga Didáxis de S. Come.

O governante elogiou a boa relação entre a autarquia, empresas e Universidade.

O Reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, diz que o polo de Famalicão está a crescer ao nível da investigação e formação. Tem 80 investigadores e 40 projetos aprovados, que representam um financiamento de 10 milhões de euros.

Em declarações à comunicação social, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, mostrou-se satisfeito com a aposta da Universidade do Minho em Famalicão e espera que as empresas aproveitem este conhecimento.

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior teve ainda oportunidade de conhecer o TECMEAT – Centro de Competências do Agroalimentar para o setor das carnes, também instalado em S. Cosme.