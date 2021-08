Famalicão: Polícia Municipal com mais 10 novos agentes

A Polícia Municipal de Famalicão tem dez novos agentes que elevam a equipa de policias municipais para um total de 29 efetivos. Os novos agentes estagiários foram recebidos hoje, 25 de agosto, nos Paços do Concelho pelo Presidente de Câmara Municipal, Paulo Cunha, e pelo Vereador da Segurança, Ricardo Mendes, depois de concluído o concurso aberto pelo município para a contratação destes novos ativos.

O presidente Paulo Cunha deu as boas-vindas aos novos elementos, referindo que, com este reforço de recursos humanos, “estamos a criar condições para que, do ponto de vista do que é competência do município, tudo seja feito para elevar a sensação de segurança no concelho”. “A intenção não é substituir a PSP ou a GNR, mas não ignoramos o facto de se encontrarem menos presentes no território”. “Cabe-nos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que os famalicenses tenham mais segurança”, realçou.

O autarca pediu aos novos agentes “profissionalismo e empatia com a população”. “É um trabalho que exige determinação, mas que é possível fazer com elevação e respeito”, referiu.

António Magalhães, comandante da Polícia Municipal, destacou o elevado número de interessados que se apresentaram a concurso, num sinal “do crescente interesse, e credibilidade, pela carreira de agentes da polícia municipal”. “Recebemos cerca de 150 candidaturas” informou.

O mesmo responsável destacou, “com satisfação”, o facto de todos os novos agentes municipais “residirem no concelho de Vila Nova Famalicão, sendo uma mais-valia pelo conhecimento do território”.

Os novos agentes da Polícia Municipal de Famalicão frequentaram um curso de formação de 6 meses, com a primeira parte ministrada pela Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL) e a segunda parte pela Escola Prática de Polícia – Polícia de Segurança Pública (PSP). Encontram-se, atualmente, a realizar o estágio, com a duração de um ano, no qual desempenham as funções para que foram instruídos, sob a orientação dos agentes mais experientes da Polícia Municipal.

O procedimento concursal foi aberto em abril de 2020, inicialmente, com cinco vagas disponíveis, tendo o executivo municipal aprovado, em outubro do mesmo ano, a duplicação das mesmas. Com esta contratação, a Polícia Municipal passa a contar com um total de 29 agentes, mais o comandante, um funcionário administrativo e um técnico superior.