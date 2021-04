Famalicão: Poiares Maduro na próxima sessão do “Quartas na Sede”

O professor universitário e membro do conselho consultivo do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD participa, no dia 7 de abril, em mais uma sessão da iniciativa promovida pelo PSD de Vila Nova de Famalicão para falar sobre “Social-democracia. Que futuro?”.

A conversa com Miguel Poiares Maduro está agendada para as 21h30 e vai decorrer online através da plataforma Zoom. Os interessados devem inscrever-se através de mensagem privada enviada para o Facebook do PSD de Famalicão, onde será também transmitida a conferência.

Miguel Poiares Maduro é Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Doutorado no Instituto Universitário Europeu, é especialista em Direito Constitucional e em Direito da União Europeia. Foi Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, com a tutela da Comunicação Social, do Desenvolvimento Regional e das Autarquias Locais, durante o XIX Governo Constitucional de Portugal.

Recorde-se as “Quartas na Sede”, ciclo de debates promovido pelo PSD de Vila Nova de Famalicão, visa impulsionar a reflexão à volta dos temas que interessam às pessoas, ao concelho e ao país.