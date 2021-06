Famalicão: Poeta de Moscavide vence concurso de Quadras Antoninas

“Ande lá por onde andar, / Sant’António, no andor, / Eu hei de ir vê-lo e voltar, / No «Voltas», com meu Amor.” Foi com esta quadra que António Xavier, de Moscavide, concelho de Loures, venceu o IV Concurso de Quadras Antoninas, cujo tema era “A Mobilidade e as Festas Antoninas”.

Em segundo lugar ficou a famalicense Filomena Fonseca, que também arrecadou o quarto lugar e quatro menções honrosas. Já o terceiro lugar foi entregue ao famalicense Amândio Oliveira, que recebeu ainda uma menção honrosa.

Nesta quarta edição participaram cerca de 40 poetas com 93 quadras. O júri, constituído por Arminda Esmeralda Araújo Ferreira (Professora de História), Júlio M. Fontes de Sá (Professor de Português) e Alcino Pereira Monteiro (do Município de Vila Nova de Famalicão), atribuiu quatro prémios e oito menções honrosas a seis poetas.

Recorde-se que o concurso de Quadras Antoninas é uma iniciativa promovida pelos pelouros da Mobilidade e da Família do Município de Vila Nova de Famalicão e decorreu entre 26 de maio e 9 de junho.