As árvores do separador central da Avenida 25 de Abril vão ser alvo de trabalhos de poda, intervenção poderá afetar a normal circulação do trânsito nesta artéria.

Os trabalhos decorrerão entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro, em toda a extensão da avenida, começando junto à Estação Ferroviária de Famalicão. As intervenções terão inicio às 09h00, podendo prolongar-se até às 18h00.

A Câmara Municipal pede a compreensão de todos pelos incómodos causados.