Esta sexta-feira, dia 27 de novembro, entre as 8h00 e as 18h00, vão realizar-se podas nas árvores da Praça Madalena Fonseca, mais propriamente na rua de entrada da Praça do lado direito.

A intervenção vai, assim, condicionar o estacionamento que será ocupado pelos recursos inerentes aos trabalhos.

A Câmara Municipal pede compreensão pelo incómodo causado.