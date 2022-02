Famalicão: Plano de formação modular para fevereiro e março já é conhecido

Francisco Melo, diretor da Associação Teatro Construção; Isabel Areias, diretora da Nova Acrópole Famalicão; e Juliana Moura, diretora do Instituto Nacional de Artes Circenses (INAC), com moderação de Marta Correia, gestora de projetos da Fundação Castro Alves, vão debater, no dia 15 de fevereiro, às 18h30, no Museu Bernardino Machado, “Os nossos valores: nem tidos nem achados?”.

Trata-se do regresso dos debates do Acesso Cultura a Famalicão, juntamente com as cidades de Aveiro, Castelo Branco, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto e Torres Novas, cujas sessões decorrem até novembro.

Na sessão do dia 15, serão exploradas questões como: Quais os valores de cada organização cultural? Porque é que devem ser definidos e assumidos? De que forma se expressam? E de que forma as organizações culturais identificam, cultivam e transmitem valores importantes para as comunidades em que se inserem? O debate é de entrada livre, até à lotação do espaço, e lugares marcados, mas o acesso está condicionado à apresentação de um certificado de testagem, de vacinação ou de recuperação à Covid-19.

Mais informações em https://acessocultura.org/iniciativas/debates/