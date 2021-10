Famalicão: PJ deteve sete suspeitos de assalto a carrinha de valores no Atlantic Park

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira, um grupo de sete homens suspeito da prática de vários crimes violentos na região.

De acordo com o Correio da Manhã, os detidos terão sido os responsáveis do assalto e sequestro de duas idosas, numa moradia em Vale São Martinho, de onde levaram milhares de euros em carros e artigos de luxo. Estes elementos são ainda apontados como os autores do assalto à carrinha de valores que abastecia o multibanco do Atlantic Park.

Todos os detidos são cadastrados. As buscas desta operação decorreram em Braga, Guimarães e alguns concelhos da Área Metropolitana do Porto.

Vão ser presentes a juiz esta sexta-feira.