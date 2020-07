Famalicão: PJ deteve homem suspeito de violar filhas e agredir esposa

A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, um homem suspeito de abuso sexual das filhas e de violência doméstica sobre a esposa.

O indivíduo tem 44 anos e é residente em Vila Nova de Famalicão, local onde ocorreu a detenção.

Os abusos sexuais com a filha mais velha terão começado quando esta tinha 13 anos de idade (atualmente com 21 anos) e continuaram com regularidade até à intervenção das autoridades. Os crimes sobre a filha mais nova (13 anos) começaram no passado mês de junho.

Em ambos os casos, os crimes decorriam dentro da habitação onde residia a família.

Além da violação, o suspeito está indiciado ainda de maus tratos físicos e psíquicos às vitimas, impondo um clima de medo para controlo dos crimes que cometia.

A PJ teve conhecimento dos crimes no início desta semana, tendo de imediato entrado em ação, recolhendo inúmeros indícios da prática dos crimes.