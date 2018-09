Famalicão: PJ detém suspeitos de crime violento

A Polícia judiciária deteve, nas últimas horas, três suspeitos de roubo com arma de fogo, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Os indivíduos, com idades entre os 19 e os 49 anos, foram detidos em flagrante delito pela presumível autoria de crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida. As três pessoas atuavam na sequência de dívidas resultantes da atividade relacionada com o tráfico e consumo de droga.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.