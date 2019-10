A PJ deteve na madrugada desta terça-feira um homem de 31 anos, gerente de um restaurante, suspeito de tentar matar um irmão e um cunhado, em Vila Nova de Famalicão.

De acordo com esta força policial, tudo terá acontecido esta segunda-feira à tarde, na via pública. O motivo estará relacionado com desentendimentos nas partilhas de família.

O homem é suspeito da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de dano e um crime de detenção de arma proibida. Vai ser sujeito a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.