Famalicão: Piscinas Municipais abrem esta semana

Está marcada para o dia 1 de julho a reabertura ao público das piscinas municipais exteriores e interiores de Vila Nova de Famalicão.

As piscinas exteriores do complexo desportivo de Famalicão estarão abertas até ao dia 15 de setembro, de terça a domingo, com dois períodos de utilização – 09h30 às 13h15 e 14h15 às 18h00 – ambos limitados a uma capacidade máxima de 180 pessoas. Os utentes não poderão utilizar o espaço nos dois períodos, exceto se não tiver sido atingido o limite máximo da piscina uma hora após a abertura do segundo período de utilização.

O acesso às piscinas exteriores é feito por um portão que se encontra sinalizado à entrada do recinto. Antes do portão estará um painel informativo do estado de ocupação do espaço.

Igualmente para o dia 1 de julho está marcada a reabertura ao público das piscinas interiores de Famalicão, Joane e Ribeirão e os utentes interessados em voltar a frequentar a escola municipal de natação deverão reativar a sua matrícula entre os dias 15 e 30 de junho na secretaria do respetivo complexo.

No caso da piscinas exteriores, os balneários estarão encerrados, funcionando apenas com WC. Os balneários das piscinas interiores estarão abertos com o acesso aos chuveiros e secadores interdito e com um tempo máximo de permanência de 10 minutos.

É ainda obrigatório o uso de máscara dentro dos complexos desportivos, a desinfeção das mãos e o distanciamento social.