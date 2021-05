Famalicão: Piscinas exteriores abrem a 15 de junho

As piscinas exteriores de Famalicão deverão abrir a 15 de junho mantendo-se em atividade até 15 de setembro. No entanto, as regras de acesso podem variar em função das normas impostas pela Direção-Geral da Saúde à data da abertura.

As piscinas cobertas também já começaram a recuperar a sua atividade normal, retomando os horários dos serviços de regime livre e das respetivas escolas de natação. O regime livre está a funcionar de segunda a sábado nas piscinas municipais de Ribeirão, Joane e Oliveira S. Mateus e nas manhãs de domingo em Vila Nova de Famalicão.

Apesar da abertura a estas atividades, as piscinas continuam obrigadas ao cumprimento dos planos de contingência dos vários espaços, assim como das atuais orientações da Direção-Geral da Saúde, que limitam essencialmente o número de presenças, e impõem o distanciamento social, entre outras.

(Foto arquivo)