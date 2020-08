Famalicão: Pingo Doce vai abrir em Joane

O Grupo Jerónimo Martins prepara-se para abrir mais uma loja da cadeia de supermercados Pingo Doce em Vila Nova de Famalicão.

Joane vai ser a localização do terceiro espaço desta cadeia em território famalicense. Depois das lojas no centro da cidade, junto à zona escolar e ao estádio municipal.

A Cidade Hoje está em condições de confirmar que o negócio para a aquisição do terreno onde irá nascer o Pingo Doce de Joane já foi concretizado, no entanto, e apesar dos nossos contactos, não foi possível apurar o local que reuniu a preferência do Grupo Jerónimo Martins.