Estão a ser instalados pilaretes nas passadeiras em Vila Nova de Famalicão.

Há pelo menos registo de duas passadeiras que já contam com este tipo de sinalização. Assim, as passadeiras passam a estar mais visíveis para aqueles que circulam na estrada e, pelo facto dos pilaretes terem sido colocados uns centímetros dentro da faixa de rodagem, permite com que o peão tenha uma margem de segurança maior em relação a todos os veículos que circulam na estrada.

Para já, e ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, esta nova sinalização está disponível nas passadeiras da Avenida José Manuel Marques, ao lado do recinto da feira semanal, e na Avenida dos Descobrimentos, junto ao hospital de dia de Famalicão.