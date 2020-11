Famalicão: Pessoa ferida em incêndio provocado por aquecedor em Lousado

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de um incêndio, registado esta tarde numa habitação na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

O fogo terá sido provocado por um aquecedor a gás.

Para o local, Rua das Pedreiras, foram acionados os B.V. Famalicão com 3 veículos e 9 operacionais.

O incêndio acabou por ser dominado instantes após a chegada dos soldados da paz e o ferido, com queimaduras ligeiras na mão e na face, transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.