Famalicão peregrina à Senhora do Carmo

O Arciprestrado de Famalicão peregrina, no próximo domingo, 22 de julho, ao santuário de Nossa Senhora do Carmo, na paróquia de Lemenhe.

Esta é a única peregrinação de cariz arciprestal que decorre em Famalicão e celebra-se sempre no domingo a seguir ao dia de Nossa Senhora do Carmo, a 16 de julho. A caminhada de fé inicia às 9h45, na igreja paroquial de Lemenhe, de onde segue em direção ao santuário de Nossa Senhora do Carmo, onde será celebrada a Eucaristia, às 11h00, presidida pelo cónego Vítor Novais, reitor do Seminário Conciliar de Braga, em representação do Arcebispo D. Jorge Ortiga. À tarde, às 17h00, é recitado o Rosário, ao que se segue a procissão e imposição do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Na próxima sexta-feira, 20, realiza-se a procissão de velas, e no dia seguinte, a partir das 9h00, será celebrado o Sacramento da Reconciliação.

A preparação para esta peregrinação arciprestal começou no dia 13 com a Novena de Nossa Senhora do Carmo. O Arciprestado de Famalicão convida todos os cristãos a tomarem parte desta manifestação de fé, enfatizando que «aqueles que peregrinam com Maria e até Maria, aprendem com ela a alegria do serviço aos irmãos e do amor fiel e confiante a Deus, semeando e despertando a Esperança do Senhor Jesus no coração e na vida de todos os homens». Além de confrarias, participam escuteiros, sacerdotes e entidades civis.