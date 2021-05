Famalicão perde para o Moreirense com placar elástico

A partida que aconteceu na tarde da última quarta-feira, dia 19 de maio, entre Famalicão e Moreirense foi melhor para o MORE que foi mais eficiente nos chutes a gol. No geral a partida foi equilibrada, no entanto, o Moreirense garantiu o bom resultado após acertar a pontaria e acertar o caminho para o gol.

Com o resultado da partida que aconteceu no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a tabela de classificação da Primeira Liga fica da seguinte maneira: Famalicão cai para a nona posição enquanto o Moreirense fica com a oitava colocação. Em primeiro lugar temos o Sporting, na segunda posição o Porto e em terceiro o Benfica. Nas últimas colocações da tabela tem o Forense no decimo sétimo lugar e em último o Nacional. Nas Eliminatórias de rebaixamento encontra-se o Rio Ave.

A precisão de passes, a quantidade de chutes a gol e a posse de bola dos dois clubes foi bastante equilibrada, porém a principal diferença entre os clubes estava na precisão dos chutes a gols com conversão efetiva. Além disso, o Famalicão cometeu muitas faltas e que parecia, de fora de campo, um certo desespero em busca de acertar e impedir o time adversário de fazer mais gols durante a partida.

O mandante de campo, atuou pela trigésima quarta rodada da Liga Portuguesa e não desperdiçou a oportunidade de jogar dentro de casa vencendo o Famalicão pelo placar elástico de 3 a o com gols de Felipe Pires que abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo e depois fez seu segundo aos quarenta e quatro do primeiro tempo, nos minutinhos finais o craque encerrou a primeira metade do jogo deixando o Moreirense com uma boa vantagem na disputa.

O terceiro e último gol da noite veio dos pés de Walterson Silva, que já havia participado também das jogadas que culminaram nos dois primeiros gols da tarde de quarta. Placar final, Moreirense 3 e Famalicão 0. O Gol teve início com uma saída de bola ruim de Luiz Júnior e Walterson não perdoou, aproveitou o erro para roubar a bola e finalizar para o fundo das redes. Antes de ser substituído o jogador ainda teve tempo de levar um cartão amarelo.

O Felipe Pires, considerado o destaque da partida, também foi substituído pelo técnico após ajudar a equipe a vencer o jogo com maestria.

O final da trigésima quarta rodada terminou com o melhor ciclo do Famalicão que vinha de uma sequência de três vitórias e manteve os 40 pontos já conquistados na temporada. O Moreirense encerra a rodada com quarenta e três pontos empatado com o Vitória do Guimarães e ficado há apenas três pontos do Santa Clara, esse, ficou com a última vaga restante para participar do acesso às taças dos campeonatos europeus, o que também é um grande feito.