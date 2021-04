Famalicão perde no Dragão ( 3 – 2 )

O Futebol Clube de Famalicão foi derrotado pelo Futebol Clube do Porto, na noite desta sexta-feira, em jogo da jornada 30 da Liga NOS.

O marcador foi inaugurado pelos portistas, ao minuto 15, com um golo protagonizado por Toni Martínez.

O Futebol Clube de Famalicão, ainda antes do intervalo, consegue o empate, com golo marcado por Ivo Rodrigues.

Na segunda metade do encontro, e depois de dois golos do Porto, o Famalicão conseguiu aproximar-se dos azuis e brancos com mais um golo ao cair do pano, por intermédio de Anderson.

O resultado final foi 3 – 2.