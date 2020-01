O Futebol Clube de Famalicão empatou, este domingo, no municipal, por 1 – 1, em partida frente ao Marítimo, da jornada 17 da Liga NOS.

Reveja o primeiro golo do encontro:

Reveja o segundo golo do encontro:

Na classificação, o Futebol Clube de Famalicão mantêm-se na terceira posição, com 31 pontos, segue-se o F.C.Porto com 41 na segunda, e o Benfica, na liderança, com 48.